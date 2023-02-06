Поставки танков «Леопард» на Украину едва не раскололи Евросоюз

Пытаясь противостоять России, союзники по НАТО изо всех сил прячутся за спинами друг друга, выталкивая на передовую и подставляя под возможный ответный удар самых нищих и неумных.

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Сотни жителей Мюнхена на уходящей неделе вышли на улицы города, чтобы попытаться достучаться до федерального правительства. Решение властей Германии предоставить Украине танки это шаг в пропасть, шаг к Третьей мировой войне, считают участники акции. Единственный выход, скандируют демонстранты - немедленно прекратить накачивать Украину оружием и начать переговоры.

«Мы и есть та самая красная линия»! «Мы за мир с Россией и нейтральную Украину», скандируют жители Нюрнберга. С флагами Италии, исполняя национальный гимн, на городские улицы вышли на этой неделе жители Милана. Они требовали от правительства республики прекратить в стране откровенную русофобию и остановить поставки оружия Украине.

Во вторник, всего за несколько часов до поездки президента Австрии Ван дер Беллена в Киев, акция против поставок танков Украине прошла у посольства Германии в Вене. Трудно сказать, что именно повлияло на решение австрийского лидера, но после общения с Зеленским ему хватило политической самостоятельности отказать в поставках оружия Киеву.

Но если Австрия, имея нейтральный статус и не являясь членом НАТО, может позволить собственное мнение, то позиция Венгрии, в этом смысле, выглядит как откровенный разлад в североатлантическом единстве. На минувшей неделе глава оборонного ведомства Венгрии, заявил, что от его страны Киев также никаких вооружений не получит.

«Позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом отношении наша позиция совпадает с позицией Австрии. Нейтральная Австрия также не посылает оружие туда, где идут военные действия», - заявил Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

Президент еще одной страны-члена НАТО, Хорватии, Зоран Миланович открыто выступил против союзников по Североатлантическому альянсу. Отправка новых вооружений на Украину, по его словам, это намеренное затягивание конфликта. А планы Запада уничтожить Россию называет безумием. А президент Сербии Александр Вучич заявил, что поставки тяжелой бронированной техники стали не только ошибкой, но и сыграли на руку именно России.

«Величайшая ошибка Запада то, что они решили поставлять танки, особенно немецкие танки. И скажу вам почему - это страшные танки. Неизвестно, какой лучше - Challenger, Leopard или Abrams. Но они объединили русский народ, как никто никогда не объединял», - заявил Вучич.

Похоже, что последствия поставки тяжелых вооружений на Украину, которые неотвратимо приведут с эскалации конфликта, начали понимать и сами участники танкового сговора. После того, как решение о поставках подтвердили несколько стран, встал, пожалуй, самый сложный вопрос - найти эти танки. Для этого требуется определенное время. И в этот самый момент некоторые страны, похоже, решили соскочить. Одной из первых поставлять танки отказалась Греция. Формулировка простая у самих мало.

«Мы оказали существенную военную поддержку Украине, например, с бронированными машинами пехоты, но мы не предоставим танки Leopard 2 по той причине, что они необходимы для нашей оборонной стратегии. Мы хотим поддерживать Украину, но не за счет наших оборонных возможностей», - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Заднюю на этой неделе включила и Испания. В июне прошлого года Мадрид пообещал передать Украине 40 танков «Леопард-2», в середине этой недели обещанное количество сократилось до четырех-шести танков. К концу недели выяснилось, что все обещанные боевые машины «Леопард-2», по данным испанского информагентства Europa Press, находятся абсолютно плачевном состоянии. По данным испанских СМИ, часть старых танков еще можно починить, но это требует масштабных работ, которые могут занять месяцы.

Очень хотела помочь Украине танками Бельгия, но на этой неделе выяснилось, что все давно устаревшие «Леопард-1» списаны и проданы еще 20 лет назад частному торговцу оружием. В 90-х предприниматель покупал «Леопарды» по 15 тысяч евро, теперь предлагает их уже по 500 тысяч за единицу. Дорого, говорят власти Бельгии.

«Что вы считаете слишком дорогим? Гусеницы для такого танка стоят 120 000 евро. Капитальный ремонт двигателя - 185 тысяч. Шесть амортизаторов - 36 тысяч. Система управления огнем - 500 тысяч... Вы хотите их бесплатно?», - спрашивает торговец оружием Фредди Верслуйс.

Впрочем, что говорить о европейских странах, если даже сами зачинщики танкового блицкрига - США - планируют поставить Украине «Абрамсы» только к концу лета. Кроме того, уровень защищенности боевых машин, пишет издание Politico, будет в разы ниже, тех, что используются в американской армии.

«31 танк, предназначенный для Украины, не будет включать в себя секретную броню, которая делает новейшую версию танка такой смертоносной», - пишет Politico.

Танки, которые все же будут поставлены Украине, независимо от комплектации нужно будет обслуживать. После участия в боях, потребуется ремонт или восстановление. И здесь возникает главный вопрос: кто и где это будет делать. На Украине нет ни специалистов, не подготовленных баз для работы с такой разношерстной техникой.

Очевидно, лидеры стран, «танковой коалиции», понимают, что поставки «Леопардов» ситуацию на боле боя принципиально изменить не смогут. А вот ответственность за участие в войне против России обязательно наступит. И, в этом смысле, канцлер Шольц может оказаться крайним. Ведь это именно он разрешил третьим странам отправить немецкие танки на войну с русскими. Очевидно, пытаясь хоть как-то разделить ответственность, Шольц отправился в тур по Латинской Америке. Официально за сжиженным газом, на деле же пытался уговорить страны региона присоединиться к поставкам оружия Украине. Перед отъездом он даже сделал заявление, которое, видимо, должно было задобрить лидеров стран Латинской Америки, выступающих против гегемонии Запада.

«Мир будет многополярным, я в этом твердо убежден. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств - в Азии, Африке, а также в Латинской Америке. И этот мир должен быть многосторонним, чтобы как можно больше государств могли сотрудничать друг с другом. Я выступаю за порядок, основанный на правилах, опирающихся на устав ООН, права человека и верховенство закона, чтобы мы могли вместе справиться с такими вызовами, стоящими перед нами, как борьба с изменением климата, социальные и экологические трансформации и глобальная политика в области здравоохранения», - заявил Шольц.

Но, как показали итоги поездки, Шольцу это не помогло. Первое и категорическое «нет» канцлер получил уже в самом начале поездки от президента Аргентины Альберто Фернандеса.

«Аргентина и Латинская Америка не собираются, не рассматривают отправку оружия ни на Украину, ни в другую зону конфликта», - заявил Фернандес.

Примерно то же самое Шольц услышал в Чили. А ответ президента Бразилии Лулы де Сильвы мировые СМИ и вовсе назвали «пощечиной Шольцу». Бразильский лидер на предложение Шольца поучаствовать в войне на Украине ответил, что Бразилия страна мира, фактически обвинив Германию с эскалации конфликта.

«Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов, чтобы их можно было использовать в ситуации вокруг Украины. Бразилия - страна мира. Поэтому Бразилия не хочет принимать в этом никакого участия, пусть даже косвенного», - заявил де Силва.

Более того, президент Бразилии предложил создать своеобразный клуб стран, которые хотят мира и будут работать именно в этом направлении. И закончиться конфликт на Украине, по его мнению, должен за столом переговоров. О том, что Россия готова к диалогу, на минувшей неделе говорил и глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Россия действительно готова завершить конфликт на Украине, но для этого необходимо выполнение ряда условий, о которых не раз говорило руководство страны.

«Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского», - заявил Лавров.

О том, что компромисс с Россией искать все же придется, не так давно заявил экс-директор ЦРУ Майк Помпео. Председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли считает, что Россию вряд ли удастся выбить с Украины. Совсем не радужные военные перспективы Украины, по данным издания Politico, обсуждались на закрытом совещании в Пентагоне. Отправка же танков с крестами на «Восточный фронт», на этом фоне выглядит, как бесперспективная, но крайне опасная авантюра. И пока многие страны НАТО явно ищут способ отказаться от поставки «Леопардов» Украине, новый министр обороны Германии Борис Писториус перед телекамерами проезжает на танке с крестом.

Впрочем, российские военные, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО, уже говорят о том, что все присланные западом танки будут либо сожжены, либо захвачены. И вместо крестов на бортах, появятся «Z» и «Слава России!», как на «Леопарде» в далекой Австралии.