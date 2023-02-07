О серьезных столкновениях между украинскими радикалами и наемниками из Польши говорят и военнопленные, взятые военнослужащими ВС РФ под Угледаром.

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Группа польских наемников была расстреляна в Угледаре украинскими националистами. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«По нашим данным, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, это были поляки. В последние недели конфронтации между украинскими и польскими подразделениями участились. Об этом свидетельствуют данные разведки, в том числе радиоперехватов», - приводит его слова ТАСС.

По словам военно-политического эксперта, некоторые военнопленные, задержанные российскими бойцами под Угледаром в последние несколько дней, рассказали о серьезных разногласиях между польскими и украинскими боевиками.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские радикалы расстреляли 12 своих солдат, которые собирались сдаться в плен. Он рассказал, что на одном из опорных пунктов вооруженных формирований украинских националистов был вывешен белый флаг, и старший поста на открытых радиочастотах спросил о возможности сдаться для 12 человек. Военнослужащие ВС РФ прекратили огонь и стали готовиться к эвакуации пленных, однако внезапно «плотный стрелковый огонь» открыла украинская артиллерия.