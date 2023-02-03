Марочко заявил, что ВСУ расстреляли сдававшихся в плен украинских солдат

На опорном пункте боевиков был поднят белый флаг, однако украинская артиллерия открыла огонь по своим солдатам.

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Украинские боевики расстреляли 12 своих солдат, которые собирались сдаться в плен. Об этом заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что на одном из опорных пунктов ВСУ был вывешен белый флаг и старший поста на открытых радиочастотах спросил о возможности сдаться для 12 человек. Российские военнослужащие прекратили огонь и стали готовиться к эвакуации пленных.

Внезапно «плотный стрелковый огонь» открыла украинская артиллерия. Боевики ударили по сослуживцам. По словам Марочко, все пытавшиеся сдаться в плен военнослужащие скорее всего погибли.

Ранее сообщалось о сдаче в плен украинских боевиков, обученных в Великобритании. Они сдались после 20 минут боя. По рассказам одного из пленных военнослужащих, их подготовка длилась 21 день.