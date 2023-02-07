«Звезда» собрала свыше 9 млн рублей на подарки участникам спецоперации к 23 февраля

Все собранные средства пойдут на комплекты, которые пригодятся российским военнослужащим на боевом посту.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Более двух миллионов рублей удалось собрать «Звезде» за день на подарки участникам специальной военной операции к 23 февраля. В общей сложности на данный момент собрано 9 264 742 рубля.

На все средства, полученные в рамках сбора «Защитникам Отечества», будут закуплены комплекты, которые пригодятся военнослужащим ВС РФ на боевом посту.

В частности, в набор войдут автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, антидроновые ружья, бинокли, тактические аптечки и многое другое.

Наиболее простой способ стать участником акции - включить камеру на своем смартфоне, навести ее на QR-код и перейти по ссылке.