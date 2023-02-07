«Звезда» собрала свыше 9 млн рублей на подарки участникам спецоперации к 23 февраля
Все собранные средства пойдут на комплекты, которые пригодятся российским военнослужащим на боевом посту.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Более двух миллионов рублей удалось собрать «Звезде» за день на подарки участникам специальной военной операции к 23 февраля. В общей сложности на данный момент собрано 9 264 742 рубля.
На все средства, полученные в рамках сбора «Защитникам Отечества», будут закуплены комплекты, которые пригодятся военнослужащим ВС РФ на боевом посту.
В частности, в набор войдут автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, антидроновые ружья, бинокли, тактические аптечки и многое другое.
Наиболее простой способ стать участником акции - включить камеру на своем смартфоне, навести ее на QR-код и перейти по ссылке.
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