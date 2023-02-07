В стране и мире Дроздов посоветовал меньше есть, чтобы жить долго Анна Касаткина Знаменитого телеведущего выписали из больницы после перелома ребер. © Фото: Pavel Kashaev, GlobalLookPress Читайте нас на: Телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов поделился секретом долголетия. Об этом сообщает «Лайф». По словам Дроздова, в первую очередь, не следует переедать. «Есть чаще, но понемногу. Из-за стола вставать надо, как будто хочешь немножко поесть», - сказал он. Телеведущий добавил, что лишний вес - это «главный погубитель», и рекомендовал каждый день делать зарядку. «У меня есть брошюра, лечебная физкультура, и вот я за день раз по пять сижу, стою, ложусь, повторяю, делаю», - отметил Дроздов. Популярного ведущего выписали из больницы после госпитализации с переломами ребер в конце января. Он будет продолжать лечение дома. По словам композитора Дмитрия Дунаева, Дроздов быстро восстанавливается после случившегося. Экспертное мнение и аналитика