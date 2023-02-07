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Композитор Дунаев рассказал, что Дроздов быстро восстановился после перелома ребер

Анна Касаткина
15:28 07.02.2023
Телеведущего и ученого Николая Дроздова госпитализировали в конце января с переломом нескольких ребер.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Телеведущий Николай Дроздов выписан из больницы и продолжит лечение дома. Об этом «Звезде» рассказал заслуженный артист России, композитор Дмитрий Дунаев.

«Дома будет долечиваться... Едем забирать», - сказал он.

Дунаев подчеркнул, что у телеведущего были сломаны ребра, но информация СМИ о его помещении в палату реанимации и подключении к аппарату искусственной вентиляции легких неверна.

«Частично было затруднено дыхание... Так как человек упал и ребра повреждены. Потом это все восстановилось и очень быстро зажило. Так что Николай Николаевич - молодец», - добавил собеседник.

Дроздова госпитализировали в конце января с переломом ребер. За медицинской помощью он обратился только на третий день после того, как поскользнулся и упал на улице. Сейчас, по словам близких, телеведущий идет на поправку.

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