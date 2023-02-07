Боррель заявил, что Евросоюз активно поддерживает российские СМИ-иноагенты

Однако верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности не стал раскрывать, какими способами Евросоюз оказывает поддержку СМИ, признанным иноагентами в России.

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Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель, выступая на конференции по «борьбе с дезинформацией», заявил, что Евросоюз активно поддерживает средства массовой информации, которые в России были признаны иностранными агентами, так как, по словам политика, «они говорят правду».

«Мы активно им помогаем, мы стоим на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества», - приводит его слова ТАСС.

Глава дипломатии ЕС не стал сообщать, какими способами объединение оказывает помощь СМИ, признанным иноагентами в РФ.

«И это не просто риторика. Я не могу раскрывать детали, но, поверьте мне, именно мы поддерживаем их в практическом ключе. Не могу сказать, как именно, поскольку окажу им дурную услугу», - сказал Боррель.

Ранее в МИД России заявили, что высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с критикой приведенного министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сравнения политики Соединенных Штатов и их союзников в отношении Российской Федерации с действиями Адольфа Гитлера звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Стремлением НАТО и ЕС, по словам Лаврова, является передел большей части мира под свои нужды и превращение его в колонии нового типа с выкачиванием оттуда ресурсов.