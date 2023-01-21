МИД РФ назвал заявление Борреля с критикой Лаврова лицемерным

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с критикой приведенного министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сравнения американской политики и их союзников в отношении Российской Федерации с действиями Адольфа Гитлера звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что украинские войска и нацбатальоны безнаказанно обстреливают мирные города Донбасса, Херсонской и Запорожской областей Российской Федерации, убивают мирных жителей, среди которых дети. Кроме того в МИД РФ отметили, что Евросоюз также обучает украинских боевиков и собирается поставить еще больше вооружений и военной техники, которые будут использоваться для уничтожения мирного населения.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высказался о заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об интересах «золотого миллиарда». Глава МИД РФ обратил внимание, что Боррель сравнивает весь остальной мир, который не относится к «золотому миллиарду», с джунглями, которые мешают этому цветущему саду развиваться.