В МО РФ заявили, что Украина потеряла 588 самолетов и вертолетов с начала спецоперации

Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, с начала СВО враг недосчитался 382 самолетов и 206 вертолетов.

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В Минобороны России сообщили, что Украина потеряла 588 самолетов и вертолетов с начала специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3 036 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7 771 танк и другие боевые бронированные машины, 1 010 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 282 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал Конашенков.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России. Огневое поражение было нанесено 86 украинским артиллерийским подразделениям, а также другим войскам врага в 139 районах.

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал об успехах расчетов наших средств ПВО за сутки. Были сбиты девять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Краснореченское, Артемовка, Житловка, Пшеничное, Нововодяное, Червонопоповка (ЛНР), Петровское (ДНР), Энергодар (Запорожская область).

Еще были сбиты семь украинских реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

Также Конашенков сообщил, что артиллерия Вооруженных сил России нанесла огневое поражение подразделениям двух бригад врага под Угледаром.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов