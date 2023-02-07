Армия Армия Армия

В МО РФ заявили, что Украина потеряла 588 самолетов и вертолетов с начала спецоперации

15:05 07.02.2023
Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, с начала СВО враг недосчитался 382 самолетов и 206 вертолетов.
В МО РФ заявили, что Украина потеряла 588 самолетов и вертолетов с начала спецоперации
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

В Минобороны России сообщили, что Украина потеряла 588 самолетов и вертолетов с начала специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3 036 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7 771 танк и другие боевые бронированные машины, 1 010 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 282 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал Конашенков. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России. Огневое поражение было нанесено 86 украинским артиллерийским подразделениям, а также другим войскам врага в 139 районах. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал об успехах расчетов наших средств ПВО за сутки. Были сбиты девять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Краснореченское, Артемовка, Житловка, Пшеничное, Нововодяное, Червонопоповка (ЛНР), Петровское (ДНР), Энергодар (Запорожская область).

Еще были сбиты семь украинских реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». 

Также Конашенков сообщил, что артиллерия Вооруженных сил России нанесла огневое поражение подразделениям двух бригад врага под Угледаром.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:59 В стране и мире
ЕС исключил из санкций российские нефтепродукты, переработанные за рубежом
15:45 Армия
Видео
Шойгу: РФ обеспечит безопасность граждан новых регионов и жителей Украины от геноцида Киева
15:00 Армия
МО РФ: артиллерия ВС РФ нанесла огневое поражение подразделениям двух бригад врага под Угледаром
14:39 В стране и мире
Видео
Собянин предложил Путину открыть БКЛ в Москве
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.