МО РФ: артиллерия ВС РФ нанесла огневое поражение подразделениям двух бригад врага под Угледаром

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В Минобороны России рассказали об огневом поражении, нанесенном подразделениям двух бригад украинских боевиков в районе Угледара. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск "Восток" нанесла огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой народной республики», - заметил Конашенков.

Официальный представитель российского оборонного ведомства также рассказал о поражении четырех украинских складов боеприпасов в районах Разлива, Доброволья, Новоэкономического. Конашенков также назвал суточные потери вооруженных формирований Украины на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в живой силе и военной технике. Противник потерял более 80 боевиков, уничтожен украинский танк, две боевые бронированные машины, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и четыре буксируемые гаубицы: две 152-мм Д-20 и две 122-мм Д-30.