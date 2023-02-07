Шойгу: РФ обеспечит безопасность граждан новых регионов и жителей Украины от геноцида Киева

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал, что Россия продолжит защищать россиян в новых регионах страны, а также украинцев от геноцида со стороны Киева.

«Продолжим обеспечивать безопасность российских граждан в новых регионах и защиту жителей Украины от геноцида со стороны киевского режима», - сказал глава российского оборонного ведомства на тематическом селекторном совещании.

Шойгу обвинил украинских боевиков в ударах по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирных жителей, а также совершении терактов.

Также министр сообщил об успешном развитии боевых действий в районах Артемовска и Угледара, рассказал о наступлении ВС РФ на Донецком и Запорожском направлениях и перечислил освобожденные населенные пункты. Он обвинил США и их союзников в попытке затянуть конфликт, но отметил, что наши войска в ходе боев перемалывают все поставляемое с Запада вооружение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев, Николай Баранов