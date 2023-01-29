Композитор Дунаев опроверг данные о том, что Дроздов попал в реанимацию

Врачи переживали, что при падении у Дроздова кроме ребер пострадали другие органы, однако эти опасения не подтвердились.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Заслуженный артист России, певец, композитор и близкий друг Николая Дроздова Дмитрий Дунаев опроверг в беседе со «Звездой» данные о том, что он попал в реанимацию.

По его словам, знаменитый телеведущий поскользнулся и упал, когда приехал на работу и выходил из автомобиля. Но, несмотря на этот инцидент, он весь день трудился и не обращался за медицинской помощью.

«Только на второй или на третий день он обратился за помощью к медикам...Ни в какую реанимацию его не определяли, он был в палате интенсивной терапии. И то...только потому, что врачи переживали за то, чтобы у него не были повреждены какие-то органы», - сказал композитор.

Дунаев добавил: врачи установили, что у 85-летнего Дроздова пострадали только ребра. В данный момент он находится в палате, контактирует с супругой и друзьями, идет на поправку.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Дроздов упал возле дома и сломал восемь ребер, после чего, в конечном итоге, оказался в реанимации.