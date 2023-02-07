Дональд Трамп заявил, что Совет Пулитцеровской премии должен отменить награды, присужденные газетам The Washington Post и New York Times за фейки о России.

© Фото: POOL, Keystone Press Agency, Globallookpress

45-ый глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что подает в суд на Совет Пулитцеровской премии. Соответствующее сообщение экс-президент США опубликовал в собственной социальной сети Truth Social.

«Пулитцеровскому совету следовало бы давно уже отменить награды, присужденные газетам Washington Compost (известной некоторым как Washington Post) и Провальной NY Times за их фейковые статьи о России, России и России», - написал он.

Трамп напомнил, что недостоверная информация, опубликованная в вышеуказанных СМИ, уже разоблачена статьей в Columbia Journalism Review. Однако из-за отсутствия комментариев по этому поводу со стороны Совета Пулитцеровской премии он намерен обратиться в суд.

Ранее экс-глава Белого дома заявил о намерении судиться с журналистом Бобом Вудвордом, который опубликовал интервью с ним в формате аудиокниги, хотя Трамп дал согласие только на выпуск печатной версии. Сумма ущерба по этому делу, согласно его подсчетам, составляет $49,98 млн.