Трамп подал в суд на журналиста за выпуск интервью в формате аудиокниги

Экс-президент США заявил, что не давал согласие на обнародование аудиозаписей интервью журналисту Вудворду.

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Экс-президент Дональд Трамп возмутился выходом в свет в формате аудиокниги сборника интервью американскому журналисту Бобу Вудворду. Трамп обратился в суд за защитой своих интересов и настаивает на многомиллионной компенсации. Об этом сообщил RT.

В качестве ответчика по делу проходят Вудворд и издатели Simon & Schuster и Paramount Global. Трамп утверждает, что санкционировал только интервью для печати, «чтобы Вудворд мог написать единственную книгу», но никак не в формате аудиокниги.

Трамп оценил сумму ущерба в $49,98 млн, полагая, что имеет право на роялти.

Ранее Трамп заявил, что мог бы за сутки решить миром конфликт на Украине, по его мнению, это «очень просто», и считает поставки Киеву западных танков повышают риск ядерной войны, и ситуация может привести к третьей мировой.