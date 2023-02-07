Шойгу заявил, что в работах на БАМе задействовано более тысячи военных железнодорожников
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в работах по реконструкции Байкало-Амурской магистрали задействовано более тысячи военнослужащих железнодорожных войск.
«В работах задействовано более тысячи военных железнодорожников, используется порядка 900 единиц автомобильной и специальной техники», - заметил Шойгу в ходе селекторного совещания.
Он напомнил, что железнодорожные войска привлечены к сооружению земляного полотна в ходе реконструкции участка Улак - Февральск протяженностью в 339 километров.
По словам министра обороны, военным железнодорожникам предстоит отсыпать более шести миллионов кубометров земли. При этом сегодня на десяти объектах уже завершены основные и наиболее трудоемкие виды земляных работ.
Сергей Шойгу подчеркнул, что набранный темп позволяет выполнить поставленную государством задачу в установленные сроки.
Также Шойгу заявил, что Минобороны России разрабатывает спутниковую систему всепогодного зондирования Земли.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов