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Шойгу заявил, что в работах на БАМе задействовано более тысячи военных железнодорожников

13:50 07.02.2023
Министр обороны России заметил, что в ходе работ по реконструкции Байкало-Амурской магистрали военнослужащими используется около 900 единиц автомобильной и специальной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в работах по реконструкции Байкало-Амурской магистрали задействовано более тысячи военнослужащих железнодорожных войск.

«В работах задействовано более тысячи военных железнодорожников, используется порядка 900 единиц автомобильной и специальной техники», - заметил Шойгу в ходе селекторного совещания. 

Он напомнил, что железнодорожные войска привлечены к сооружению земляного полотна в ходе реконструкции участка Улак - Февральск протяженностью в 339 километров. 

По словам министра обороны, военным железнодорожникам предстоит отсыпать более шести миллионов кубометров земли. При этом сегодня на десяти объектах уже завершены основные и наиболее трудоемкие виды земляных работ. 

Сергей Шойгу подчеркнул, что набранный темп позволяет выполнить поставленную государством задачу в установленные сроки. 

Также Шойгу заявил, что Минобороны России разрабатывает спутниковую систему всепогодного зондирования Земли.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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