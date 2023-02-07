Армия Шойгу заявил, что в работах на БАМе задействовано более тысячи военных железнодорожников Министр обороны России заметил, что в ходе работ по реконструкции Байкало-Амурской магистрали военнослужащими используется около 900 единиц автомобильной и специальной техники. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в работах по реконструкции Байкало-Амурской магистрали задействовано более тысячи военнослужащих железнодорожных войск. «В работах задействовано более тысячи военных железнодорожников, используется порядка 900 единиц автомобильной и специальной техники», - заметил Шойгу в ходе селекторного совещания. Он напомнил, что железнодорожные войска привлечены к сооружению земляного полотна в ходе реконструкции участка Улак - Февральск протяженностью в 339 километров. По словам министра обороны, военным железнодорожникам предстоит отсыпать более шести миллионов кубометров земли. При этом сегодня на десяти объектах уже завершены основные и наиболее трудоемкие виды земляных работ. Сергей Шойгу подчеркнул, что набранный темп позволяет выполнить поставленную государством задачу в установленные сроки. Также Шойгу заявил, что Минобороны России разрабатывает спутниковую систему всепогодного зондирования Земли. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика