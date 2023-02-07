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Посол Эстонии в Москве Лайдре покинул резиденцию на одной машине

Ян Брацкий
12:45 07.02.2023
После радикального сокращения численности российского посольства в Таллине Москва понизила уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах.
Посол Эстонии в Москве Лайдре покинул резиденцию на одной машине
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Эстонский посол в Москве Маргус Лайдре покинул столичную резиденцию на легковой машине рано утром, сообщило РИА Новости.

Ранее МИД России заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. На Смоленской площади отметили, что, радикально сократив численность российского посольства, Таллин «предпринял очередной недружественный шаг». Во внешнеполитическом ведомстве РФ заметили, что эти действия прибалтийского государства только «подтверждают линию на развал отношений между странами».

Обоим послам предписано покинуть Москву и Таллин 7 февраля, так как Россия понизила уровень диппредставительства до временного поверенного в делах.

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