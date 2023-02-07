Борис Щербаков заявил, что надеется на выписку 10 февраля

Он отметил, что в настоящий момент у него обычная простуда, признаки гриппа отсутствуют.

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Актер театра и кино, телеведущий, народный артист РФ Борис Щербаков в беседе со «Звездой» рассказал, что его могут выписать уже 10 февраля.

«Нет, меня еще не выписали. Я надеюсь, числа десятого», - сказал он.

Кроме того, Щербаков отметил, что врачи диагностировали у него обычную простуду, несмотря на то что ему казалось, что это грипп.

«Простуда. Не грипп... Даже странно, я подумал, что грипп. Оказалось, что нет. Никаких признаков гриппа нет», - добавил актер.

В начале февраля появились сообщения, что 73-летнего Щербакова увезли на скорой прямо с репетиции постановки. Впоследствии его сын Василий Щербаков в беседе с РИА Новости уточнил, что актер находится в Боткинской больнице.