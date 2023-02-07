В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Борис Щербаков заявил, что надеется на выписку 10 февраля

Анна Назайкина
12:28 07.02.2023
Он отметил, что в настоящий момент у него обычная простуда, признаки гриппа отсутствуют.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Читайте нас на:

Актер театра и кино, телеведущий, народный артист РФ Борис Щербаков в беседе со «Звездой» рассказал, что его могут выписать уже 10 февраля.

«Нет, меня еще не выписали. Я надеюсь, числа десятого», - сказал он.

Кроме того, Щербаков отметил, что врачи диагностировали у него обычную простуду, несмотря на то что ему казалось, что это грипп.

«Простуда. Не грипп... Даже странно, я подумал, что грипп. Оказалось, что нет. Никаких признаков гриппа нет», - добавил актер.

В начале февраля появились сообщения, что 73-летнего Щербакова увезли на скорой прямо с репетиции постановки. Впоследствии его сын Василий Щербаков в беседе с РИА Новости уточнил, что актер находится в Боткинской больнице. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:21 Армия
Шойгу заявил, что боевые действия в районах Угледара и Артемовска развиваются успешно
13:19 Армия
Шойгу констатировал варварскую сущность украинского руководства
11:55 В стране и мире
Берлин поставит на Украину 187 снятых с вооружения танков Leopard 1
11:26 В стране и мире
Во время турецкого землетрясения погиб один россиянин
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.