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Российские танки и БМП уничтожили «вражескую» технику в Приморье

Максим Низкодубов
12:37 07.02.2023
В качестве мишеней на огневом поле выступают цели, имитирующие живую силу и бронированную технику условного противника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На танкодроме полигона Бамбурово в Приморье проходят обучение экипажи танков и боевых машин пехоты. Тренировки проводятся в интенсивном режиме, круглосуточно и под руководством опытных инструкторов.

Во время занятий учитывается опыт, полученный в ходе спецоперации на Украине. Военнослужащие управляют танками Т-80БВ и боевыми машинами пехоты БМП-3.

Огонь из танков ведется по статичным и движущимся мишеням на дистанции 1 600 метров. Боеприпасы используются осколочно-фугасные. Мишени имитируют живую силу и технику противника.

Ранее корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин показал, как российские саперы уничтожают боеприпасы в освобожденном Мариуполе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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