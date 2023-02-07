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Корреспондент показал трамвайное депо в Мариуполе, которое разминировали саперы ВС РФ

Михаил Аброськин
11:27 07.02.2023
Теперь, когда военнослужащие инженерных войск очистили депо от взрывоопасных предметов, за дело могут взяться электрики и дорожные рабочие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Саперы Восточного военного округа уничтожают схрон боеприпасов - артиллерийские снаряды, патроны, гранаты и многое другое. Такие находки - не редкость. Украинские боевики устраивают закладки травы, чтобы прикрыть схроны с боеприпасами. За разминированием наблюдал Михаил Аброськин.

«При осмотре участка с помощью миноискателей была обнаружена закладка травы плотная. Миноискатель повел себя не так, как обычно. Подняли траву, а там находился колодец, в котором все это лежало», - рассказал военнослужащий ВВО Сергей. 

Разминирование территорий - работа рутинная и неспешная. А в этот раз объект особенно большой - проверить и обезвредить необходимо целую транспортную сеть.

«Это мариупольское трамвайное депо. Оно пострадало еще в первые дни сражений. Вся техника, которая здесь находилась, восстановлению уже не подлежит. Однако в других районах города трамваи уцелели. Местные власти намерены восстановить транспортное сообщение», - прокомментировал корреспондент. 

По словам заместителя начальника отряда инженерных войск ВВО, работать саперы в депо могут только опираясь на визуальны ощущения. Миноискатель здесь бесполезен: сплошные рельсы, металл, аппаратура реагирует на все что угодно. А вот прилегающие к депо территории осматриваются уже с помощью металлоискателя.

Трамвайные пути оказались чисты - взрывчатки здесь саперы не обнаружили. Но внутри уцелевших вагонов ситуация прямо противоположная.

«Бывало, находили снаряды, заряды, какие-то самодельные взрывные устройства тоже бывали», - сообщил военнослужащий ВВО Антон.

Теперь, когда угроз больше нет, за дело могут взяться мастера-электрики и дорожные рабочие. До конца года планируется восстановить более десяти километров трамвайных путей и линий передачи.

Ранее «Звезда» показала бронепоезд «Амур» для разминирования путей в Запорожье.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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