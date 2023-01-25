ФСБ задержала в Крыму боевика из украинского нацбата

В Федеральной службе безопасности установили, что задержанный добровольно вступил в украинский батальон в 2016 году и принимал активное участие в его деятельности.

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Федеральная служба безопасности задержала в Крыму боевика из украинского нацбата. Им оказался житель Севастополя, который добровольно вступил в украинский батальон в 2016 году.

«Подозреваемый принимал активное участие в деятельности НВФ. При этом, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность», - сообщили в ФСБ.

Как уточнили в ФСБ, это был «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*. На задержанного заведено уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании, которое предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, эта запрещенная в России организация была основана организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно задерживала в Крыму членов этого незаконного вооруженного формирования.

Ранее ФСБ задержала в Крыму шесть исламистов, координируемых с Украины.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» запрещен на территории РФ.