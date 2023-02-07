Российский военный в зоне СВО рассказал, как «греет душу» письмо из дома

Родные, друзья и школьники со всей России доставляют письма и посылки военнослужащим, выполняющим задачи в зоне спецоперации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Армейский внедорожник пробирается туда, где нет ни мобильной связи, ни кафе, ни магазинов, ничего, кроме передовых позиций на километры вокруг. Посылки из дома бойцы артиллерийской бригады Южного военного округа получают довольно часто. И многие уже догадываются, что внутри. Ничего лишнего, когда посылку собирает мама. Теплые вязанные носки, дополнительно зимние берцы и баночка его любимой аджики.

«Очень греет душу сообщение из дома», - делится военнослужащий.

Пришел долгожданный привет от супруги. Старший наводчик артиллерийского орудия получил повестку в день свадьбы и тут же отправился на переподготовку для участия в спецоперации.

«Жена, конечно, была в шоке, не хотела отпускать. Если Родина зовет, почему бы нет», - объясняет другой военнослужащий.

Вместе с посылками военнослужащим пришли трогательные письма из родного города от учеников одной из школ. Не по-детски взрослые мысли с глубоким смыслом выражают школьники. Письма настоящие, искренние. Четвертый класс который раз пишет своим землякам - солдатам на передовую.

«Они будут верить, что не только взрослые за них, но и дети тоже», - делится ученица четвертого класса Виктория.

Доставку писем и посылок в артиллерийской бригаде уже поставили на поток. Родственники военнослужащих заранее знают время и место в их городе, куда приедет армейский грузовик.

«Из дома от себя частичку теплоты. Им так это важно», - рассказывает родственница военнослужащего Анна Коновалова.

На этот раз с детскими письмами и рисунками артиллеристам прислали на удачу игрушки-талисманы ручной работы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов