МО РФ: вертолетчики часто рискуют жизнью в эвакуации жителей из освобожденных населенных пунктов

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что летчики армейской авиации поддерживают бойцов на передовой - такие запросы приходят по несколько раз за дневную или ночную смену.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео с боевой работой экипажей ударных вертолетов Ка-52 и многоцелевых Ми-8 армейской авиации ЗВО в ходе специальной военной операции.

Летчики армейской авиации громят бронетехнику врага, сопровождают российские воинские колонны, доставляют десант, военные грузы, а также оказывают поддержку с воздуха подразделениям на земле. При этом вертолеты всегда идут на предельно малой высоте.

«Зачастую военнослужащие, рискуя собственной жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов, осуществляют огневое воздействие в случае нештатных ситуаций при эвакуации с земли личного состава. Группы меняются несколько раз в сутки, чтобы без перерыва выполнять свои задачи в небе», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что запросы на поддержку мотострелков или танкистов с передовой приходят по несколько раз за дневную или ночную смену.

Ранее МО РФ показало кадры работы 152-мм «Гиацинта» по опорному пункту украинских боевиков.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов