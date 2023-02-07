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МО РФ: вертолетчики часто рискуют жизнью в эвакуации жителей из освобожденных населенных пунктов

10:49 07.02.2023
Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что летчики армейской авиации поддерживают бойцов на передовой - такие запросы приходят по несколько раз за дневную или ночную смену.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало видео с боевой работой экипажей ударных вертолетов Ка-52 и многоцелевых Ми-8 армейской авиации ЗВО в ходе специальной военной операции. 

Летчики армейской авиации громят бронетехнику врага, сопровождают российские воинские колонны, доставляют десант, военные грузы, а также оказывают поддержку с воздуха подразделениям на земле. При этом вертолеты всегда идут на предельно малой высоте. 

«Зачастую военнослужащие, рискуя собственной жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов, осуществляют огневое воздействие в случае нештатных ситуаций при эвакуации с земли личного состава. Группы меняются несколько раз в сутки, чтобы без перерыва выполнять свои задачи в небе», - говорится в сообщении. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что запросы на поддержку мотострелков или танкистов с передовой приходят по несколько раз за дневную или ночную смену. 

Ранее МО РФ показало кадры работы 152-мм «Гиацинта» по опорному пункту украинских боевиков.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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