МО РФ: вертолетчики часто рискуют жизнью в эвакуации жителей из освобожденных населенных пунктов
Минобороны России показало видео с боевой работой экипажей ударных вертолетов Ка-52 и многоцелевых Ми-8 армейской авиации ЗВО в ходе специальной военной операции.
Летчики армейской авиации громят бронетехнику врага, сопровождают российские воинские колонны, доставляют десант, военные грузы, а также оказывают поддержку с воздуха подразделениям на земле. При этом вертолеты всегда идут на предельно малой высоте.
«Зачастую военнослужащие, рискуя собственной жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов, осуществляют огневое воздействие в случае нештатных ситуаций при эвакуации с земли личного состава. Группы меняются несколько раз в сутки, чтобы без перерыва выполнять свои задачи в небе», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве отметили, что запросы на поддержку мотострелков или танкистов с передовой приходят по несколько раз за дневную или ночную смену.
Ранее МО РФ показало кадры работы 152-мм «Гиацинта» по опорному пункту украинских боевиков.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов