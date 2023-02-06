Армия Экипажи 120-мм самоходных орудий «Нона» поразили опорные пункты, бронетехнику и живую силу националистов После уничтожения выявленных разведкой целей противника, военнослужащие меняют позиции для нанесения новых ударов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи 120-мм самоходных орудий «Нона» совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты, бронетехнику западного производства и живую силу украинских националистов. Кадры боевой работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск в зоне проведения СВО опубликовало Минобороны РФ. «Сегодня самоходная артиллерийская батарея под моим командованием выполняла задачи по уничтожению минометов противника. Является маневренной, быстродействующей, легко передвигается по разным видам местности. Победа будет за нами», - уверен командир самоходной артиллерийской батареи с позывным «Москва». Артиллеристы действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу. Уничтожив выявленные объекты боевиков киевского режима, экипажи поменяли позиции для выполнения новых задач. Разведка целей, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов. Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика