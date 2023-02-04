Российские танкисты по наводке БПЛА уничтожили опорный пункт боевиков в зоне СВО

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Танк едва успевает выдвинутся на огневой рубеж, как в небо взлетает его незаменимый напарник. Мощный беспилотник в деталях видит все на километры вокруг и помогает скорректировать выстрел и нанести точный удар по позициям украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев на передовой наблюдал, как работают наши танкисты и операторы БПЛА.

Дрон замечает движение на позициях противника – это опорный пункт боевиков. Оператор тут же передает координаты цели экипажу танка.

«О! Есть разрыв Ильюха. 30 дальше, право 5», - сообщает оператор беспилотника.

Небольшая корректировка, и снова очередной точный выстрел.

«Беспокоящий огонь в данный момент ведем, чтобы просто не расслаблялись не забывали, что мы здесь есть и что мы их все ровно скоро выгоним», - говорит оператор БПЛА.

Танковый экипаж 1-й славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса работает с закрытой позиции, почти как артиллерия. Тут требуется особое мастерство и самого наводчика, и операторов воздушной разведки.

«Коптер завис на максимально низкой высотке, чтобы противник с помощью средств РЭБ его не заметил. Подобная работа может проводиться и ночью. Беспилотники позволяют работать в таких условиях за счет тепловизоров», - передает наш корреспондент.

Пока одни экипажи в работе, другие на скрытых позициях пополняют боекомплект и уже готовы выдвинуться им на смену. Все для того, чтобы враг находился под постоянным огневым воздействием.

«Снимать здесь можно вот так – на крупных планах, чтобы не выдавать местность откуда ведётся огонь. Кстати, по противнику танкисты стреляют из трофейного оружия. Это боевая машина - танк Т-64 была отбита в одном из летних боев. При отступлении боевики просто бросили танк. И теперь он воюет против них», - рассказал наш корреспондент.

Первым делом поверх вражеского камуфляжа на броне нанесли один из главных символов спецоперации. Говорят, сейчас главная задача - продвинуться подальше от родных городов

«Мы воюем кто сколько. Кто пять лет, кто три года. Все в основном с Донецка, есть люди из Горловки, из Красного Лимана у меня есть механик», - рассказал командир танка с позывным «Зуек».

Оператор беспилотника раз за разом фиксирует разрывы от попадания осколочно-фугасных снарядов точно в цель. Так методично танкисты расчищают путь для пехоты и теперь на этом участке у штурмовых групп появилась возможность продвинуться еще дальше.

Подготовили Роман Закурдаев, Ирина Елагина и Николай Баранов.