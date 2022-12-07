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МО РФ показало работу бронепоезда в зоне спецоперации: видео

05:56 07.12.2022
Специальный поезд предназначен для технической разведки, разминирования, а также для восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Работу личного состава специального поезда, созданного сотрудниками Железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) при проведении специальной военной операции показало Минобороны России.

Данный поезд имеет бронированное покрытие. На платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.

Спецпоезд вооружен новейшей техникой и предназначен для технической разведки, разминирования, а также для восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.

© Минобороны России

Тепловоз находится в середине состава для того, чтобы исключить возможность вывести локомотив из строя первым же ударом. В хвосте и в голове состава находятся бронекапсулы.

Бойцы имеют стрелковое оружие, начиная от автомата и заканчивая крупнокалиберным пулеметом. На вооружении имеется зенитная установка для уничтожения воздушных и наземных целей. Главный калибр - спаренная 23-миллиметровая пушка. Также имеются позиции снайпера.

Еще одна задача спецпоезда - обеспечение безопасности эшелонов с различными грузами, личным составом и техникой. Он выдвигается вперед, изучая маршрут следования. Машинист поезда готов отреагировать на любые угрозы.

«Мы выполняем специальную задачу, а ребята на гражданке таких задач не увидят, не выполнят. Бронепоезд идет, наблюдатель смотрит и уже по рации сообщает о каких-либо препятствиях на пути или если противник где-нибудь засел. Уже на это реагируем - убавить ход, или добавить, или остановку делаем. В основном, идем на мягких лапах, потому что путь не знаешь все равно», - пояснил машинист тепловоза специального поезда Евгений.

Ускориться могут в случае нападения противника. В основном, идут медленно с частыми остановками. Останавливаются перед каждым мостом и путепроводом и вперед выдвигаются бойцы минно-подрывного взвода. Их прикрывают стрелки.

© Минобороны России

Проверяют насыпь, ограждения, мостовые опоры на наличие взрывных устройств. Специальная установка на поезде подавляет сигналы радиоуправляемых фугасов. На случай подрыва в голове всегда идет платформа.

«Мы готовы к отражению нападения. Платформа прикрытия идет самая первая. Основная ее задача - при срабатывании взрывных устройств первой принять на себя удар. На ней находятся материалы верхнего строения путей, которые нам позволяют в кратчайшие сроки  восстановить разрушенные участки, если такие у нас будут попадаться», - сказал начальник специального поезда Сергей.

В зоне проведения спецоперации личный состав обеспечивает безопасность движения не только военных эшелонов. В случае необходимости специальный поезд Железнодорожных войск ЗВО может стать надежным прикрытием для поездов с гражданским населением.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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