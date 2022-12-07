МО РФ показало работу бронепоезда в зоне спецоперации: видео
Специальный поезд предназначен для технической разведки, разминирования, а также для восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Работу личного состава специального поезда, созданного сотрудниками Железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) при проведении специальной военной операции показало Минобороны России.
Данный поезд имеет бронированное покрытие. На платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.
Спецпоезд вооружен новейшей техникой и предназначен для технической разведки, разминирования, а также для восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.