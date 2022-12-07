МО РФ показало работу бронепоезда в зоне спецоперации: видео

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Тепловоз находится в середине состава для того, чтобы исключить возможность вывести локомотив из строя первым же ударом. В хвосте и в голове состава находятся бронекапсулы.

Бойцы имеют стрелковое оружие, начиная от автомата и заканчивая крупнокалиберным пулеметом. На вооружении имеется зенитная установка для уничтожения воздушных и наземных целей. Главный калибр - спаренная 23-миллиметровая пушка. Также имеются позиции снайпера.

Еще одна задача спецпоезда - обеспечение безопасности эшелонов с различными грузами, личным составом и техникой. Он выдвигается вперед, изучая маршрут следования. Машинист поезда готов отреагировать на любые угрозы.

«Мы выполняем специальную задачу, а ребята на гражданке таких задач не увидят, не выполнят. Бронепоезд идет, наблюдатель смотрит и уже по рации сообщает о каких-либо препятствиях на пути или если противник где-нибудь засел. Уже на это реагируем - убавить ход, или добавить, или остановку делаем. В основном, идем на мягких лапах, потому что путь не знаешь все равно», - пояснил машинист тепловоза специального поезда Евгений.

Ускориться могут в случае нападения противника. В основном, идут медленно с частыми остановками. Останавливаются перед каждым мостом и путепроводом и вперед выдвигаются бойцы минно-подрывного взвода. Их прикрывают стрелки.