ЦБ РФ может ввести «период охлаждения» для подозрительных платежей россиян

ЦБ ведет базу подозрительных счетов, которые были замечены в получении средств, отправленных без согласия клиента. Информация о них будет использоваться банками для защиты граждан от мошенников.

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В Центробанке России планируют ввести «период охлаждения» для переводов средств на счета, находящиеся в базе подозрительных. Об этом рассказал зампред Банка России Герман Зубарев.

«ФинЦЕРТ Банка России ведет базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, в которой содержатся в том числе сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств», - приводят его слова «Известия».

Если будет замечен перевод средств на счет из этой базы, банк должен будет не одобрять его в течение двух дней, чтобы у клиента было время разобраться в ситуации. По мнению зампреда, такого «периода охлаждения» будет достаточно, чтобы человек обдумал свои действия.

Он также отметил, что соответствующий законопроект уже прошел межведомственное согласование и, вероятно, скоро будет принят в первом чтении.

Ранее в пресс-службе Центробанка рассказали о еще одном ноу-хау. Для борьбы с мошенниками был разработан механизм, который позволит россиянам запретить самим себе брать кредиты и займы. Реализовать данную инициативу планируется на базе Госуслуг.