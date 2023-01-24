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В России готовят закон о самозапрете на получение кредитов

Анна Касаткина
07:14 24.01.2023
Механизм самозапрета на кредиты и займы планируется реализовать через портал Госуслуг.
В России готовят закон о самозапрете на получение кредитов
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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В России могут внедрить возможность для граждан устанавливать самозапрет на получение кредитов и займов. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.

Механизм бы разработан в прошлом году, теперь соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму, он уже прошел междуведомственное согласование и концептуальную поддержку участников рынка, пояснили в Центробанке.

Как рассказал агентству вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, механизм планируется реализовать на базе портала Госуслуг.

«Граждане смогут, зайдя на Госуслуги, выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на Госуслугах автоматически будет попадать в бюро кредитных историй», — отметил Войлуков.

Предполагается, что механизм будет действовать не только в отношении банка, в котором у человека открыт счет, но и в отношении всех профессиональных кредиторов.

Ранее в Центробанке выразили обеспокоенность ослаблением стандартов по ипотеке, на которое идут застройщики и банки для того, чтобы простимулировать спрос. В ЦБ не исключили ужесточения требований для получения таких кредитов.

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