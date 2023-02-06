В стране и мире Глава МИД Палестины заявил, что не приемлет двойные стандарты США, включая антироссийские санкции Семен Лавров Глава палестинского МИД заявил, что не приемлет двойных стандартов Запада, и напомнил, как США и ЕС воздерживались от каких-либо действий в связи с израильской оккупацией Палестины. © Фото: Ashraf Amra, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Читайте нас на: Палестина, как и Россия, не приемлет двойных стандартов Запада, включая антироссийские санкции. Об этом заявил глава МИД страны Рияд аль-Малики. «Европейцы и американцы ввели санкции против России за события, которые произошли в Крыму, в то время как они воздерживались от каких-либо действий против Израиля, который оккупировал палестинские территории в течение последних 55 лет», - приводит его слова РИА Новости По его мнению, такая политика является проявлением двойных стандартов. Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Израиля и Палестины. В ходе беседы российский дипломат выразил соболезнования в связи с гибелью людей, вызванной новым витком эскалации палестино-израильских отношений. Он также призвал партнеров не допустить дальнейшую деградацию обстановки. Экспертное мнение и аналитика