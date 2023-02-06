Глава МИД Палестины заявил, что не приемлет двойные стандарты США, включая антироссийские санкции
Палестина, как и Россия, не приемлет двойных стандартов Запада, включая антироссийские санкции. Об этом заявил глава МИД страны Рияд аль-Малики.
«Европейцы и американцы ввели санкции против России за события, которые произошли в Крыму, в то время как они воздерживались от каких-либо действий против Израиля, который оккупировал палестинские территории в течение последних 55 лет», - приводит его слова РИА Новости
По его мнению, такая политика является проявлением двойных стандартов.
Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Израиля и Палестины. В ходе беседы российский дипломат выразил соболезнования в связи с гибелью людей, вызванной новым витком эскалации палестино-израильских отношений. Он также призвал партнеров не допустить дальнейшую деградацию обстановки.