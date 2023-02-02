Опубликованы кадры подготовки экипажей Т-90М «Прорыв» в Ленобласти

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Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» среди снегов Ленинградской области. Здесь танкисты Западного военного округа отрабатывают одиночную фланговую стрельбу и работу на директрисе в составе взвода.

Задача экипажей - поразить появляющиеся мишени на расстоянии до двух километров. На каждый такой заезд дается три мишени. Цели необходимо поразить не только из основного орудия калибром 125 мм, но и из усовершенствованного зенитного пулемета «Корд». После каждого заезда проходит обязательный разбор стрельбы с экипажами.

Эти танки обладают непревзойденной огневой мощью, комфортом и надежностью. У Т-90М «Прорыв» усовершенствованная комбинированная броня. Боевая машина защищена практически от любых видов современных противотанковых средств. Танк получил датчики скорости ветра и влажности, камеры, которые «смотрят» на 360 градусов, системы навигации и управления огнем, комплекс, который способен засечь попытку противника «навестись» на танк. Прицелов у Т-90М несколько, в том числе и панорамный с тепловизором.

Командир машины Николай в танковых войсках уже 12 лет. До этого служил на «Т-72», и легко может сравнить новый танк не только с нашей, но и с западной техникой. Их танки тяжелее почти на 20 тонн и стреляют чуть ли не в два раза медленнее.

Подготовка экипажей на новых танках идет ежедневно. Здесь стараются учитывать реальный опыт использования машин в боевых условиях. Ведь такие же машины уже успешно выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции - на деле доказывая все свои преимущества перед любой западной техникой.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов