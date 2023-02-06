Эстония запретила ввозить бензин в канистрах из России

Ввозить на территорию стран Прибалтики и Финляндии топливо из России можно будет только в бензобаках автомобилей при условии, что в дальнейшем оно не будет откачиваться оттуда и продаваться или передаваться бесплатно.

© Фото: Pierre Pavot, imageBROKER.com, Globallookpress

С 6 февраля водителям, въезжающим на территорию стран Прибалтики и Финляндии из России, будет запрещено ввозить топливо в канистрах. Таким образом, водители смогут пересечь границу только с тем запасом горючего, которое находится в бензобаке транспортного средства.

При этом, как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя налогово-таможенного департамента Эстонии, продавать или передавать безвозмездно купленное в РФ топливо, ввезенное таким образом, будет запрещено. Его слив из бензобака возможен только для ремонта автомобиля при условии, что после этого горючее будет залито обратно.

3 декабря 2022 года ЕС опубликовал официальный документ, в котором юридически закреплено решение о введении ограничения цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель. Согласно ему, данная мера должна вступить в силу 5 февраля 2023 года.