Семнадцать черновиков соглашений: главное из интервью экс-премьера Израиля Беннета о переговорах по Украине

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Единственное, что известно о визите тогдашнего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Россию в марте прошлого года, - это короткое сообщение на сайте Кремля. Визиту предшествовало сразу два телефонных разговора, а после их было сразу пять - порой с интенсивностью в несколько дней. Но установления мира на Украине они так и не принесли, хотя попросил об этом ,как выяснилось, лично президент Владимир Зеленский.

«Борис Джонсон выступал за более радикальные меры. А Макрон с Шольцем более прагматичны, скажем так. Байден поддерживал оба подхода. Но Запад принял решение, что необходимо и дальше громить Путина, а не договариваться»,- прокомментировал Нафтали Беннет в своём интервью.

По словам Беннета, тогда было подготовлено сразу 17 черновиков соглашений, а Зеленский был согласен на отказ от дальнейшего вступления Украины в НАТО. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала заявление Беннета - еще одним признанием. В руководстве страны и раньше, говорили, что именно Киев под давлением Запада саботировал наметившиеся хрупкие договоренности с Россией, а формальным поводом для этого стали события в Буче.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Беннет вели весьма интенсивный диалог. Было и личное общение, и телефонные переговоры. Помимо двусторонних отношений была тема Украины и специальной военной операции. Они не один час посвятили обсуждению этой темы.

«Мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств, не хотим делать этого и сейчас. Поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом»,- заявил Песков.

При этом до сих пор воздерживаясь от публичных оценок происходящего на Украине, Израиль отказывался от поставок туда оружия. Хотя официальный Киев неоднократно выражал заинтересованность в системе ПВО «Железный купол», прикрывающей небо над Израилем от ракет из Палестины.

«Израиль пытается сохранить видимость нейтралитета ,у него есть свои интересы в России, есть переплетения интересов в Сирии, где присутствует третий игрок - Иран. Это ее одна сложность в наших взаимоотношениях»,- заявил Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД.

Ранее о недоговороспособности Запада говорили и в контексте Минских соглашений. Подписавшая их от Германии Ангела Меркель заявила, что сделала это, чтобы дать Украине время. А на прошлой неделе с аналогичным заявлением выступил Петр Порошенко. И об этом же сегодня в ходе своего визита в Ирак говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его мнению, целью срыва Минских договоренностей, было создание условий для вооружения Украины против Российской Федерации. Также целью было уничтожить права русского и русскоязычного населения украинского государства.

В самом Киеве интриги придают слухи об отставке украинского министра обороны. Гражданскому Алексею Резникову по одной версии прочат место министра юстиции, по другой - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. А его кресло якобы займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Впрочем по нынешнему законодательству Буданов не может возглавить ведомство, посколькку руководить им должно гражданское лицо.

Последнее время украинское министерство обороны сотрясают скандалы. Один из них - с закупкой продуктов для военнослужащих по завышенным ценам - уже привел к отставке заместителя Резникова - Вячеслава Шаповалова.

По другой версии, возможная отставка Резникова - следствие конфликта между лидером пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамия и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

«Это свидетельство агонии власти , они ищут виноватого в том ,что Украина терпит поражение»,- заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Сам Резников заявил, что готов к любому развитию событий. При этом сегодня стало известно, что его отставку решено притормозить. Уже на следующей неделе он должен принять участие во встрече на американской авиабазе Рамштайн в Польше по новой партии военной помощи для Украины.