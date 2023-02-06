В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Михалков выступил на сцене впервые после болезни

Семен Лавров
23:54 06.02.2023
Режиссер сыграл в собственном спектакле «12», а также прокомментировал свою госпитализацию и выздоровление.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Режиссер Никита Михалков впервые после болезни выступил публично и пошутил на тему своего выздоровления. Напомним, что 24 января он был выписан из больницы, куда в начале прошлого месяца попал с пневмонией.

Первым появлением режиссера на публике стало участие в собственном спектакле «12», прошедшем на сцене Московского театра сатиры, который предоставил свою площадку для «Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова». После представления он выступил с речью.

«Хочу поблагодарить всех вас, очень многие из вас беспокоились за меня... Тут находятся врачи, которые меня лечили. Которые мне сказали – если хочешь играть в спектакле, нужно вылечиться. Пришлось вылечиться», - сказал Михалков.

Ранее, находясь на лечении, режиссер также продолжал выходить на связь. Через несколько дней после того, как в сети впервые появилась информация, что он доставлен в больницу с пневмонией спровоцированной COVID-19, он рассказал о своем состоянии в Telegram. Тогда Михалков заявил, что проходит лечение, которое назначают врачи, и поблагодарил всех, кто в эти дни беспокоился о нем.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:12 В стране и мире
Видео
Российские спасатели вылетели в Турцию и Сирию для оказания помощи после землетрясения
21:29 В стране и мире
Эрдоган объявил в Турции национальный траур до 12 февраля
22:20 В стране и мире
Власти Турции сообщили, что число погибших от землетрясений возросло до 1762
18:32 В стране и мире
В офисе Зеленского заявили, что не согласятся даже на временное перемирие
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.