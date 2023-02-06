Михалков выступил на сцене впервые после болезни

Режиссер сыграл в собственном спектакле «12», а также прокомментировал свою госпитализацию и выздоровление.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Режиссер Никита Михалков впервые после болезни выступил публично и пошутил на тему своего выздоровления. Напомним, что 24 января он был выписан из больницы, куда в начале прошлого месяца попал с пневмонией.

Первым появлением режиссера на публике стало участие в собственном спектакле «12», прошедшем на сцене Московского театра сатиры, который предоставил свою площадку для «Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова». После представления он выступил с речью.

«Хочу поблагодарить всех вас, очень многие из вас беспокоились за меня... Тут находятся врачи, которые меня лечили. Которые мне сказали – если хочешь играть в спектакле, нужно вылечиться. Пришлось вылечиться», - сказал Михалков.

Ранее, находясь на лечении, режиссер также продолжал выходить на связь. Через несколько дней после того, как в сети впервые появилась информация, что он доставлен в больницу с пневмонией спровоцированной COVID-19, он рассказал о своем состоянии в Telegram. Тогда Михалков заявил, что проходит лечение, которое назначают врачи, и поблагодарил всех, кто в эти дни беспокоился о нем.