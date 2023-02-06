В Евросовете подтвердили приглашение Зеленского на саммит ЕС в Брюсселе

Баренд Лейтс заявил, что по соображениям безопасности пока никаких дополнительных сведений предоставлено не будет.

© Фото: Presidential Office of Ukraine, Global Look Press

Представитель председателя Европейского совета Баренд Лейтс сообщил, что Шарль Мишель пригласил украинского президента Владимира Зеленского на саммит Евросоюза, который пройдет в Брюсселе с 9 по 10 февраля.

«Председатель Европейского совета пригласил президента Зеленского принять личное участие в предстоящем саммите ЕС в Брюсселе. По соображениям безопасности никакой дополнительной информации предоставлено не будет», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

По данным британского издания «Financial Times», украинский лидер планирует лично поучаствовать в саммите ЕС, а также выступить на специальной сессии Европарламента.

Ранее «Звезда» рассказала, почему саммит «Украина-ЕС» снова показал нежелание Европы принимать к себе Киев. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что киевские власти уже получили от Евросоюза 50 миллиардов евро. А говоря о перспективах членства в ЕС, ограничился лишь стандартными фразами о солидарности.