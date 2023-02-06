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В Иране приступили к разработке крупнейшего месторождения урана

Евгений Ушаков
20:01 06.02.2023
В Иране был проведен пробный запуск крупнейшего месторождения урана и молибдена в стране.
В Иране приступили к разработке крупнейшего месторождения урана
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости
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Иранские ядерщики приступили к разработке крупнейшего месторождения урана в районе Бафк, провинции Йезд в центральном регионе страны. В связи с этим в понедельник в присутствии Мохаммада Эслами, генерального директора Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), был проведен пробный запуск месторождения.

«Результаты примерной оценки объема обнаруженных залежей свидетельствуют о наличии 650 тонн металлического урана и 4600 тонн металлического молибдена», - цитирует Эслами агентство Fars.

Ранее Иран объявил о начале процесса обогащения урана. Отмечается, что решение о повышении уровня обогащения урана было принято в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по иранской ядерной программе.

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