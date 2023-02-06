В Иране приступили к разработке крупнейшего месторождения урана

В Иране был проведен пробный запуск крупнейшего месторождения урана и молибдена в стране.

© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Иранские ядерщики приступили к разработке крупнейшего месторождения урана в районе Бафк, провинции Йезд в центральном регионе страны. В связи с этим в понедельник в присутствии Мохаммада Эслами, генерального директора Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), был проведен пробный запуск месторождения.

«Результаты примерной оценки объема обнаруженных залежей свидетельствуют о наличии 650 тонн металлического урана и 4600 тонн металлического молибдена», - цитирует Эслами агентство Fars.

Ранее Иран объявил о начале процесса обогащения урана. Отмечается, что решение о повышении уровня обогащения урана было принято в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по иранской ядерной программе.