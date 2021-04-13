Иран объявил о начале процесса обогащения урана до 60% после аварии в Натанзе

Иран приступил к обогащению урана до 60%. Заявление об этом прозвучало на фоне желания Тегерана наращивать ядерную деятельность после диверсии на ядерном объекте в Натанзе.

По данным местных СМИ, замглавы министерства иностранных дел Аббаса Аракчи отметил, что процесс начнется с 14 апреля. Иран уже уведомил об этом МАГАТЭ.

Ранее власти Ирана заявили, что считают Израиль организатором аварии на ядерном объекте в Натанзе и пообещали отомстить за произошедшее. В результате аварии не было нанесено никакого вреда людям или окружающей среде, однако произошедшее могло повлечь за собой катастрофу, которая является преступлением против человечности.