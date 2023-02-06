Сванидзе госпитализировали в московскую больницу в тяжелом состоянии

Бывший председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии.

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В Москве госпитализировали журналиста и бывшего члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Николая Сванидзе. Об этом рассказал экс-председатель СПЧ Михаил Федотов.

«Он в больнице, состояние тяжелое», - сообщил Федотов в разговоре с «Интерфаксом».

Федотов не смог раскрыть подробности о состоянии здоровья 67-летнего общественного деятеля. По данным СМИ, после проведенных анализов и процедур у бывшего директора Института массмедиа и рекламы РГГУ диагностировали отек легких и пневмонию. Сообщается, что состояние Сванидзе удалось стабилизировать, в настоящее время он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем нуждается в медицинской помощи, его состояние здоровья оценивается как критическое. Адвокат журналиста сообщил, что жалобы и диагноз Касема были проигнорированы тюремным врачом, который выдал обычные противоаллергические таблетки. В связи с проблемами с дыханием Касем вынужден открывать в камере окно и спать из-за этого в шапке и в верхней одежде.