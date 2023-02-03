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Sputnik: состояние арестованного в Латвии журналиста Касема критическое

Вероника Волосунова
17:22 03.02.2023
Ранее Касема без оснований перевели в корпус к осужденным заключенным. В результате у журналиста обострились хронические заболевания, из-за подагры начали отказывать пальцы на ногах.
Sputnik: состояние арестованного в Латвии журналиста Касема критическое
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Арестованные в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марат Касем нуждается в медицинской помощи, его состояние здоровья оценивается как критическое. Об этом со ссылкой на адвоката журналиста сообщил Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам адвоката, условия содержания Марата Касема  в тюрьме попадают под действие Конвенции по предотвращению пыток. Сделать звонок адвокату журналист смог только спустя два дня, в то время как, согласно закону, он имеет право на это в любое время суток.

«30 января Касема без оснований перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру. В условиях антисанитарии и насекомых у Касема проявилась аллергия», - следует из сообщения в Telegram-канале издания. 

Адвокат добавил, что жалобы и диагноз журналиста были проигнорированы тюремным врачом, который выдал обычные противоаллергические таблетки.  В связи с проблемами с дыханием Касем вынужден открывать в камере окно и спать из-за этого в шапке и в верхней одежде. Кроме того, у шеф-редактора Sputnik Литва обострились хронические заболевания. Так, по причине подагры, у него начали отказывать пальцы ног. При этом его жалобы и стуки в деверь камеры остаются незамеченными. В общем адвокат охарактеризовал состояние здоровья Марата как критическое.

«В данный момент адвокат готовит жалобу и требует медицинского освидетельствования своего подзащитного», - добавили в «Sputnik Ближнее зарубежье«.

Напомним, журналист имеет латвийское гражданство, но последние три года живет и работает в Москве. 30 декабря он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, а 5 января его заключили под стражу. В середине января суд Риги принял решение оставить журналиста. В поданной апелляции ему отказали. Депутат Госдумы РФ Бутина позже заявила, что будет добиваться полного оправдания шеф-редактора Sputnik Литва Касема.  У здания латвийского посольства состоялась акция в поддержку журналиста. 

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