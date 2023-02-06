Подоляк уверен, что перемирие в конечном итоге может привести к новому этапу боевых действий.

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Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался против временного перемирия между Москвой и Киевом.

Украинский политик считает, что в результате такого решения в конечном итоге может начаться новый этап боевых действий.

«Любые уступки - это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявления Подоляка, заявила, что хотела бы назвать это цирком, однако боится таким образом уязвить представителей знаменитой российской цирковой династии Запашных - братьев Аскольда и Эдгарда.

Напомним, что утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите народных республик Донбасса. Ее цели - защитить жителей Донбасса, которые в течение долгого времени подвергались геноциду со стороны киевского режима, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину.