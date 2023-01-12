В стране и мире Захарова заявила, что не хочет обижать Запашных, комментируя заявления Подоляка Анна Назайкина Дипломат заявила, что хотела бы сравнить высказывания советника главы офиса Зеленского с «цирком», но она не хочет обижать Аскольда и Эдгарда Запашных. © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Читайте нас на: Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга затруднилась хоть с чем-нибудь сравнить заявления советника руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка. Дипломат заявила, что хотела бы сравнить его высказывания с «цирком», однако ей не хочется обидеть представителей известной цирковой династии, знаменитых дрессировщиков братьев Аскольда и Эдгарда Запашных. «Подоляк, ну это просто... сказала бы "цирк", но не хочется обижать Запашных», - сказала Захарова. Ранее представитель российского дипломатического представительства иронично сравнила Александра Пушкина со Степаном Бандерой, комментируя переименование улиц в украинских городах. Экспертное мнение и аналитика