В «Яндексе» после утечки кодов опровергли данные о взломе

В компании считают, что данным пользователей ничего не угрожает.

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Фрагменты кода из внутреннего репозитория «Яндекса» оказались в Сети. В пресс-службе компании «Звезде» заявили, что начали проводить внутреннее расследование.

«Мы проводим внутреннее расследование о причинах попадания фрагментов исходного кода в открытый доступ», - говорится в сообщении.

Репозиторий является инструментом хранения кода, однако в нем не содержатся данные пользователей.

Было подчеркнуто, что никакого взлома в компании не было. Также в «Яндексе» заявили об отсутствии угрозы утечки информации о пользователях.

Накануне некоторые пользователи AppStore из России пожаловались на то, что не могут войти в магазин приложений. Вход удавалось совершить только с включенным VPN. Однако уже примерно через полчаса сбои прекратились.