В «Яндексе» после утечки кодов опровергли данные о взломе
В компании считают, что данным пользователей ничего не угрожает.
© Фото: Silas Stein, dpa, GlobalLookPress
Фрагменты кода из внутреннего репозитория «Яндекса» оказались в Сети. В пресс-службе компании «Звезде» заявили, что начали проводить внутреннее расследование.
«Мы проводим внутреннее расследование о причинах попадания фрагментов исходного кода в открытый доступ», - говорится в сообщении.
Репозиторий является инструментом хранения кода, однако в нем не содержатся данные пользователей.
Было подчеркнуто, что никакого взлома в компании не было. Также в «Яндексе» заявили об отсутствии угрозы утечки информации о пользователях.
Накануне некоторые пользователи AppStore из России пожаловались на то, что не могут войти в магазин приложений. Вход удавалось совершить только с включенным VPN. Однако уже примерно через полчаса сбои прекратились.