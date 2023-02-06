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Заслуженный спасатель РФ Вдовин перечислил правила поведения при землетрясении

Анна Назайкина
17:08 06.02.2023
В частности, рекомендуется находиться на удалении от наиболее опасных зданий, которые уже подверглись воздействию толчков.
Заслуженный спасатель РФ Вдовин перечислил правила поведения при землетрясении
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, GlobalLookPress
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Бывший начальник центра по проведению спасательных операций особого риска МЧС России, заслуженный спасатель России Николай Вдовин в разговоре с RT объяснил правила поведения при землетрясении.

Он обратил внимание на то, что люди, проживающие в сейсмоопасных районах, должны всегда иметь дома под рукой запас лекарств, продуктов, а также документы, подтверждающие личность.

Кроме того, проживающим в регионах, подверженных землетрясениям, необходимо периодически мониторить в СМИ на наличие соответствующих предупреждений.

«Желательно также знать пути эвакуации и места безопасного нахождения. Нужно держаться на удалении от наиболее опасных, уже подвергшихся воздействию толчков и разрушенных высотных зданий», - добавил Вдовин.

По словам специалиста, если в момент землетрясения человек оказался в помещении, ему нужно покинуть здание и отойти на максимально возможное расстояние от него. Важно понимать, что пользоваться лифтом в такой ситуации нельзя.

Также спасатель отметил, что по возможности следует оказывать первую помощь людям, которые рядом с вами оказались в беде.

Сегодня в Турции и Сирии произошло сразу несколько мощных землетрясений с большим количеством афтершоков. Подземные толчки также ощутили жители Сирии, Израиля, Ирака, Грузии, Абхазии и других стран.

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