Очевидцы показали квартиру во время землетрясения в турецком Мерсине

Как сообщают жители города на юго-восточном побережье страны, многие начали собирать свои вещи и выходить из квартир.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Россияне, проживающие в городе Мерсин, расположенном на юго-восточном побережье Турции, показали раскачивающуюся люстру в своей квартире в результате землетрясения, которое охватило территорию страны.

«Люди собираются, все выходят. Трясет лампу, покачивает стены», - сказал мужчина.

Со слов очевидцев, многие жители начали эвакуироваться из жилого дома, собрав необходимые вещи. По данным местных властей, в результате подземных толчков число погибших в Турции выросло до 1 014 человек, обрушились 2 824 здания, пострадавших продолжают доставать из-под рухнувших строений.

Ранее в турецком городе Диярбакыр в результате новых подземных толчков обрушилось здание. Момент разрушения сооружения попал в эфир местного телеканала CANLI, корреспондент которого находился на месте происшествия. Через некоторое время появилось видео, как жители города на юго-востоке страны и журналисты убегали от падающего строения.