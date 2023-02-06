«Звезда» собрала более 6,9 млн рублей за три дня на подарки участникам СВО к 23 февраля
Средства, полученные в рамках сбора «Защитникам Отечества», пойдут на комплекты, которые пригодятся российским военнослужащим на боевом посту.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Всего за три дня с начала сбора «Защитникам Отечества» телеканалу «Звезда» удалось собрать 6 918 813 рублей на подарки участникам СВО к 23 февраля.
На все полученные в рамках сбора «Защитникам Отечества» средства планируется закупить комплекты, которые пригодятся российским военнослужащим на боевом посту.
В частности, набор включает в себя автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, антидроновые ружья, бинокли, тактические аптечки и многое другое.
Наиболее простой способ присоединиться к акции - сканировать QR-код, который вы видите ниже.
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