В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской РЛС наведения для ЗРК С-300

Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, вражеская РЛС была уничтожена в районе населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В российском оборонном ведомстве рассказали об уничтожении украинской РЛС наведения зенитного ракетного комплекса С-300. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Уничтоженная в районе Великого Бурлука в Харьковской области радиолокационная станция попала в список объектов, уничтоженных или пораженных ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки.

Еще 98 артиллерийских подразделений украинских боевиков подверглись огневому поражению. То же самое можно сказать про другие войска противника в 135 районах.

Кроме этого, удалось уничтожить РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36. Это произошло в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области.

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы российских средств ПВО. Были сбиты четыре украинских беспилотника. Это произошло а районах населенных пунктов Кременная (ЛНР), Никольское, Волноваха (ДНР) Великая Лепетиха (Херсонская область).

Зенитчики сбили 15 украинских снарядов к РСЗО HIMARS в районах Кременной (ЛНР), Кирилловки, Благовещенки и Ольгинки (ДНР).

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 382 самолетов, 206 вертолетов, 3 027 беспилотников, 403 ЗРК, 7 759 танков и других боевых бронированных машин, 1 009 боевых машин РСЗО, 4 012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 276 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков сообщил об освобождении Николаевки в ДНР.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов