Штурмовой отряд ВС РФ без потерь уничтожил два взвода боевиков и захватил иностранные ПТРК

© ТРК «Звезда»

Старший лейтенант Роман Лебедев

Старший лейтенант Роман Лебедев вместе со своими подчинёнными, находясь на взводном опорном пункте, выполнял боевую задачу по обороне господствующей высоты.

Противник предпринял попытку вернуть ранее утраченные рубежи, организовав наступление на взводный опорный пункт, где находился Роман.

Находясь под плотным огнем артиллерии и танков противника, старший лейтенант умело руководил подчиненным личным составом, отдавая указания на занятия наиболее выгодных позиций, используя преимущества рельефа местности, в результате чего удалось избежать потерь среди личного состава.

На протяжении полуторачасового боя Роман лично наносил огневое поражение противнику с БМП-3. Действуя решительно и отважно, Лебедев уничтожил два автомобиля повышенной проходимости иностранного производства и до 10 человек живой силы противника.

Благодаря профессионализму старшего лейтенанта и слаженным действиям личного состава удалось уничтожить наступающего противника и удержать господствующую высоту.

Материал подготовили Семен Лавров и Николай Баранов.