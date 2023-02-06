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Штурмовой отряд ВС РФ без потерь уничтожил два взвода боевиков и захватил иностранные ПТРК

02:06 06.02.2023
Айнур Сафиуллин и Роман Лебедев грамотно руководили вверенным им личным составом, что позволило выполнить поставленные боевые задачи без потерь.
Штурмовой отряд ВС РФ без потерь уничтожил два взвода боевиков и захватил иностранные ПТРК
© Фото: ТРК «Звезда»
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Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе СВО. Благодаря решительным действиям командиров подразделениям удалось выполнить боевые задачи без потерь личного состава. 

© ТРК «Звезда»

Старший лейтенант Айнур Сафиуллин

Штурмовой отряд под командованием старшего лейтенанта Айнура Сафиуллина выполнял боевую задачу по освобождению южной части населённого пункта.

Штурмовой отряд под прикрытием артиллерии, выдвинулся на позиции для блокировки противника с южной стороны. Оценив обстановку, старший лейтенант Сафиуллин принял решение выдвинуться на штурм населенного пункта.

В ходе боя Айнур получил осколочное ранение. Однако продолжил руководить наступлением и контролировать исход битвы.

Самоотверженные и решительные действия старшего лейтенанта позволили выполнить поставленную задачу без потерь среди личного состава и закрепиться в южной части населённого пункта.

В результате наступательных действий было уничтожено более 2-х взводов живой силы противника, взято в плен 8 националистов, захвачены образцы ПТРК иностранного вооружения типа Javelin и NLAW.

© ТРК «Звезда»

Старший лейтенант Роман Лебедев

Старший лейтенант Роман Лебедев вместе со своими подчинёнными, находясь на взводном опорном пункте, выполнял боевую задачу по обороне господствующей высоты.

Противник предпринял попытку вернуть ранее утраченные рубежи, организовав наступление на взводный опорный пункт, где находился Роман.

Находясь под плотным огнем артиллерии и танков противника, старший лейтенант умело руководил подчиненным личным составом, отдавая указания на занятия наиболее выгодных позиций, используя преимущества рельефа местности, в результате чего удалось избежать потерь среди личного состава.

На протяжении полуторачасового боя Роман лично наносил огневое поражение противнику с БМП-3. Действуя решительно и отважно, Лебедев уничтожил два автомобиля повышенной проходимости иностранного производства и до 10 человек живой силы противника.

Благодаря профессионализму старшего лейтенанта и слаженным действиям личного состава удалось уничтожить наступающего противника и удержать господствующую высоту.

Материал подготовили Семен Лавров и Николай Баранов.

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