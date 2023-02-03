Медали «За отвагу», «Жукова» и «Суворова» вручили бойцам спецназа ЦВО

Бойцы спецназа, получившие госнаграды, являются высококвалифицированными специалистами, задачи которых связаны с большим риском для жизни.

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Военнослужащим соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), проявившим мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции РФ на Украине, вручены государственные награды.

Командование ЦВО вручило личному составу медали «За отвагу», «Жукова» и «Суворова». Госнаград удостоились бойцы, которые выполняли наиболее сложные задачи.

Работа военнослужащих спецназа Центрального военного округа требует высшего уровня подготовки и наибольшей ответственности, они действуют в близком контакте с противником, совершают рейды в его тылы, организовывают засады на маршрутах колонн.

Также специалисты этого соединения выполняют корректировку артиллерийского огня и производят объективный контроль поражения целей. Все эти задачи сопряжены с большим риском для жизни и могут быть выполнены только высококвалифицированными профессионалами.

Ранее медали «За отвагу» и медали Жукова удостоились военнослужащие инженерных подразделений, участвующие в специальной военной операции РФ на Украине. Церемония вручения наград прошла у линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов