Армия Армия Армия

Медали «За отвагу», «Жукова» и «Суворова» вручили бойцам спецназа ЦВО

08:58 03.02.2023
Бойцы спецназа, получившие госнаграды, являются высококвалифицированными специалистами, задачи которых связаны с большим риском для жизни.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военнослужащим соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), проявившим мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции РФ на Украине, вручены государственные награды.

Командование ЦВО вручило личному составу медали «За отвагу», «Жукова» и «Суворова». Госнаград удостоились бойцы, которые выполняли наиболее сложные задачи.

Работа военнослужащих спецназа Центрального военного округа требует высшего уровня подготовки и наибольшей ответственности, они действуют в близком контакте с противником, совершают рейды в его тылы, организовывают засады на маршрутах колонн.

Также специалисты этого соединения выполняют корректировку артиллерийского огня и производят объективный контроль поражения целей. Все эти задачи сопряжены с большим риском для жизни и могут быть выполнены только высококвалифицированными профессионалами.

Ранее медали «За отвагу» и медали Жукова удостоились военнослужащие инженерных подразделений, участвующие в специальной военной операции РФ на Украине. Церемония вручения наград прошла у линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:44 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва в Энергодаре
09:48 В стране и мире
Подавшим заявление на биометрический загранпаспорт могут ускоренно выдать обычный
09:17 В стране и мире
Видео
Рогов: в результате теракта в Энергодаре погиб человек
06:52 В стране и мире
В ДТП на Сахалине пострадали пятеро школьников
05:01 Армия
Видео
«Акации» вступили с врагом в артиллерийскую дуэль, помогая продвижению штурмовых групп в ДНР
Популярное
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Видео
Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.