В стране и мире Путин назначил бывшего главу МВД РФ первым замсекретаря Совбеза Анна Касаткина Рашид Нургалиев освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности. © Фото: Рашид Нургалиев, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин своим указом назначил первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева. Ранее он занимал пост заместителя секретаря Совбеза. «Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации», - говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации. На прошлой неделе Путин уволил с должности первого замсекретаря СБ Юрия Аверьянова. Нургалиев занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности с мая 2012 года. Перед этим, с 2004 по 2012 год, он был министром внутренних дел РФ. Ранее Путин своим указом назначил заместителем главы МЧС РФ Антона Герасимова. Экспертное мнение и аналитика