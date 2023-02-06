Специальные пробы геномной информации будут брать у осужденных, подозреваемых и попавших под административный арест.

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У всех подозреваемых в России будут собирать геномную информацию. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, речь идет о персональной биометрии и кодировании данных определенного участка ДНК.

Пробы будут брать у всех отбывающих наказание в местах лишения свободы, у подозреваемых в совершении преступных деяний и попавших под административный арест.

В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок создания государственной информационной системы в области генетической информации, необходимой для обеспечения нацбезопасности, охраны жизни и здоровья граждан. Данная база призвана гарантировать суверенитет в сфере хранения и использования генетических данных. Кроме того, она необходима для осуществления обмена соответствующей информацией между государственными органами.