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Путин подписал закон о создании единой базы генетической информации

Сергей Лебедев
21:21 29.12.2022
Она призвана гарантировать суверенитет в сфере хранения и использования генетических данных.
Путин подписал закон о создании единой базы генетической информации
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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В четверг российский президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок создания государственной информационной системы в области генетической информации, необходимой для обеспечения нацбезопасности, охраны жизни и здоровья граждан.

Национальная база генетической информации призвана гарантировать суверенитет в сфере хранения и использования генетических данных. Также она необходима для обмена информацией между госорганами и обладателями генетических данных.

Согласно документу, обладателем информации, содержащейся в системе, будет Российская Федерация. Оператором информационной системы выступит федеральное государственное бюджетное учреждение  НИЦ «Курчатовский Институт». Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон, запрещающий принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи. Также вводится запрет на хранение геномной информации и использование биометрии детей без согласия родителей. Запрещается и передача биометрических данных за рубеж.

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