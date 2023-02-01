Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве оператора «Ржавчины»

Известный американский актер Алек Болдуин вместе с оружейным мастером фильма «Ржавчина» Ханной Гутьеррес Рид получили статус обвиняемых в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщила прокурор Первого судебного округа Нью-Мексико Мэри Кармак-Олтвис.

«Безрассудное отклонение от известных стандартов стало причиной стрельбы со смертельным исходом», — приводит New York Times заявление специального следователя окружной прокуратуры Роберта Шиллинга о вероятной причине преступления.

По мнению окружного прокурора Мэри Кармак-Олтвис, Болдуин «как актер и продюсер фильма был обязан либо проверить пистолет, который ему дали для подготовки к съемкам».

Адвокат г-на Болдуина Люк Никас заявил журналистам, что обвинение «искажает трагическую смерть Халины Хатчинс и представляет собой ужасную судебную ошибку». Никас выразил уверенность, что выиграет дело.

По американскому законодательству в случае доказанности вины Болдуина ему грозит до 18 месяцев лишения свободы.

Напомним, что в октябре 2021 года от выстрела на съемочной площадке фильма «Ржавчина» погибла 21-летняя оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелые ранения. До сих пор неизвестно, кто и зачем зарядил бутафорский пистолет боевыми патронами вместо холостых.